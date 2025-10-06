Женщина получила условный срок за бросок топора в полицейского

Жительница Чукотки избежала реального тюремного срока за нападение на сотрудника полиции с использованием топора. Суд назначил ей условное наказание, признав виновной в угрозе применения насилия к представителю власти. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в селе Амгуэма в ночь на 22 июня. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала нападать с топором на двери соседских квартир в многоквартирном доме. На вызов прибыл участковый, который попытался пресечь ее действия. В ответ на требования правоохранителя прекратить погром женщина бросила в него топор.

По счастливой случайности предмет не достиг цели — и полицейский не пострадал. Суд квалифицировал эти действия по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Несмотря на серьезность обвинения, суд принял решение назначить виновной два года лишения свободы условно.

Ранее кровавый маньяк Попков рассказал, как убивал женщин.