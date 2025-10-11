Женщине из Украины не дали вывезти почти $1 млн наличкой

Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы денег за границу. Женщина пыталась перевезти почти миллион долларов, спрятав их в автомобиле. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Порубное», где украинская гражданка 1990 года рождения направлялась в Румынию. При проверке ее автомобиля марки Mercedes сотрудники обнаружили под капотом специально оборудованное укрытие. В тайнике находились 38 пакетов и семь свертков с наличными американскими долларами.

Общая сумма изъятых средств составила $970 тыс. Примечательно, что стоимость самого автомобиля, который использовался для перевозки, оценивается примерно в $29 тыс. Все денежные средства были изъяты, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

