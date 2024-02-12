Жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени в преддверии выборов президента проведут в Подмосковье

«14 февраля 2024 года в 14:00 в зале заседаний Избирательной комиссии Московской области пройдет жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание при проведении выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024», — говорится в сообщении.