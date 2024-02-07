«Жертва Голодомора»: Украину на Евровидении представит 150-килограммовая воспитатель детсада

Украину на Евровидении будет представлять исполнительница Алена Савраненко. Девушка намерена на музыкальном конкурсе спеть песню о католической святой Матери Терезе.

Как пишут украинские СМИ, Алена в недавнем прошлом воспитатель детсада. Но не так давно девушка бросила эту деятельность и занялась вокалом. Да так удачно, что прошла национальный отбор на Евровидение-2024.

В местных соцсетях не все в восторге от такого выбора жюри. Особо украинцев смущают телеса певицы внушительных размеров. сообщается, что вес алены уже перевалил на отметку в 150 килограммов. Пользователи сети уже наградили исполнительницу саркастическим прозвищем «жертва Голодомора».

Ранее сообщалось, что взбесившаяся украинская сурдопереводчик порвала эфир во время нацотбора на Евровидение.