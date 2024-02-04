Взбесившаяся украинская сурдопереводчик порвала эфир во время нацотбора на Евровидение

В украинских соцсетях телезрители и просто неравнодушные пользователи обсуждают донельзя оживленную жестикуляцию сурдопереводчицы. Инцидент случился во время Нацотбора на Евровидение.

Вместо того, чтобы строго и по делу переводить слабослышащим, женщина то корчила рожицы, то бешено жестикулировала всеми частями тела. А затем и вовсе чуть ли не пустилась в пляс.

Собственно, инвалидам по слуху было проблематично понять данную особу, при виде которой у одних телезрителей появлялось недоумение, у других смех.

К слову, стоит отметить, что голосование по украинскому нацотбору на Евровидение прекратилось из-за перегруза приложения «Дия» (аналог российских Госуслуг). Его намерены возобновить до 19 часов завтрашнего вечера.