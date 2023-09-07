«Жилье на любой вкус и кошелек»: названы страны, где можно дешево переждать морозы

Зима в России достаточно суровая, но в то же время бытует мнение, что позволить себе зимовку за границей могут лишь избранные персоны.

Однако, как рассказали эксперты в сфере недвижимости, это лишь стереотипы, а в реальности существуют страны, перезимовать в которых сможет обладатель любого кошелька.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet, среди таких выделяет Вьетнам.

«Там можно найти жилье на любой вкус и кошелек: от простых квартир от 10-20 тыс. рублей, до шикарных апартаментов с бассейном, начиная от 30-50 тыс. рублей», — рассказала собеседница журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по ее словам, стоит учесть, что прямых авиарейсов из России во Вьетнам нет, а цены билеты с пересадкой стартуют от 35 тыс. рублей, и чаще всего бывают даже дороже.

Еще одна страна, где можно в тепле и комфорте переждать тягостные российские холода — это Таиланд, добавил генеральный директор компании CMP Group Алексей Котлов.

«Эта страна предлагает разнообразные варианты жилья, но их стоимость будет зависеть от расположения. Жилье в шаговой доступности от моря обойдется дороже, однако если проживать там достаточно длительное время, это удобство можно опустить и искать варианты на удалении от побережья, которые, как правило, выставляются гораздо дешевле», — отметил Котлов.

Ранее выяснилось, куда отправиться тем, кому не дали отпуск летом.