«Можно подобрать тур на любой кошелек»: куда отправиться тем, кому не дали отпуск летом

Лето заканчивается, а вместе с ним и сезон пляжного отдыха. Однако далеко не всем посчастливилось взять отпуск именно в жаркую пору года.

Впрочем, как подчеркнула турагент Мария Маликова, для тех, кто предпочитает спланировать свой отпуск осенью, зимой или весной, тоже существует масса направлений для пляжного и экскурсионного отдыха.

«Если хочется понежиться на пляже, искупаться в море и получить витамин D, предлагаю рассмотреть Египет, ОАЭ, Индию, Маврикий, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Кубу, Венесуэлу», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для любителей познавательных туров по странам и городам с богатой культурой собеседница выделила Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.

«При этом по каждому из указанных направлений можно подобрать тур на любой кошелек», — поделилась Маликова.

Ранее мы сообщали, что больше половины россиян предпочитают путешествовать вместе с семьей.