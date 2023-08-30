«Можно подобрать тур на любой кошелек»: куда отправиться тем, кому не дали отпуск летом
Турагент Маликова назвала лучшие направления для осеннего отдыха
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Лето заканчивается, а вместе с ним и сезон пляжного отдыха. Однако далеко не всем посчастливилось взять отпуск именно в жаркую пору года.
Впрочем, как подчеркнула турагент Мария Маликова, для тех, кто предпочитает спланировать свой отпуск осенью, зимой или весной, тоже существует масса направлений для пляжного и экскурсионного отдыха.
«Если хочется понежиться на пляже, искупаться в море и получить витамин D, предлагаю рассмотреть Египет, ОАЭ, Индию, Маврикий, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Кубу, Венесуэлу», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Для любителей познавательных туров по странам и городам с богатой культурой собеседница выделила Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.
«При этом по каждому из указанных направлений можно подобрать тур на любой кошелек», — поделилась Маликова.
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