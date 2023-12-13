«Жили в квартире четыре человека»: выяснились подробности пожара в Лыткарине, где трое погибли

В подмосковном Лыткарине после пожара в одной из квартир нашли тела 7-летней девочки, а также ее дедушки и бабушки. Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области , возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник, близкий к расследованию, раскрыл нам подробности о случившемся. Как оказалось, одному из жильцов квартиры удалось выжить.

«Жили в квартире четыре человека: мужчина, его родители и его ребенок 2016 года рождения. Сам мужчина в момент происшествия не был дома, находился на ночной смене», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По предварительной информации, причиной гибели девочки и ее дедушки с бабушкой стало не само возгорание, а угарный газ. Жильцы квартиры задохнулись им.

«На выжившего мужчину уже возбуждено уголовное дело, но по иной статье. От него ушла мать ребенка, а бывший супруг повредил дверь квартиры ее любовника, когда пытался проникнуть внутрь», — отметил наш собеседник.

Ранее стало известно, что будет с ребенком, в которого отчим-геймер бросил игрушкой.