«Смерть может наступить в первые сутки»: что будет с ребенком, в которого отчим-геймер бросил игрушкой

Под Астраханью отчим едва не убил трехлетнего пасынка после проигрыша в онлайн-игре World of Tanks Blitz, сообщает SHOT . Он бросил в малыша игрушечную машинку, из-за чего тот с внутренним кровотечением попал в реанимацию.

Врач-педиатр Станислав Андриянов рассказал нам, насколько опасными могут быть травмы, полученные ребенком.

«У детей раннего возраста тупая травма живота носит более серьезный характер, так как передняя стенка живота менее развита — внутренние органы подвержены повреждениям в большей степени. Вдобавок к этому, чем младше ребенок, тем опаснее кровотечение — общий объем крови намного меньше», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогнозы по здоровью малыша, добавил специалист, могут быть диаметрально противоположными: либо полное выздоровление, либо гибель.

«Риски зависят от объема кровопотери. Если это профузное кровотечение, то смерть может наступить в первые сутки. При благоприятном же исходе он восстановится, но с риском того, что ему больше никогда нельзя будет заниматься контактными видами спорта и физическими нагрузками. Кроме того, нельзя не учитывать тот стресс, который произошел с ребенком. Наверняка нужна будет психологическая помощь», — отметил Андриянов.

Что касается отчима пострадавшего малыша, ему может грозить уголовная ответственность. Об этом нам сообщила адвокат Арсения Разумовская.

«Данные действия могут быть по-разному квалифицированы в зависимости от тяжести вреда, которая будет установлена по итогам медицинской экспертизы. Поскольку сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, это может трактоваться как тяжкий вред здоровью, тем более у него кровотечение внутреннее. В таком случае произошедшее будет квалифицироваться по части 2 статьи 111 УК РФ — это причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Наказание — до 10 лет лишения свободы», — объяснила эксперт.

Если же ребенок погибнет, добавила наша собеседница, дело будет рассматриваться по части 4 статьи 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Тогда наказанием может послужить уже тюремное заключение сроком до 15 лет.

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