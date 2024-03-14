Жилой дом на 138 квартир построили в подмосковном ЖК «Южный»

В жилом комплексе «Южный» в Павловском Посаде построили дом на 138 квартир. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Застройщик — ГК «Веста», уточнили в ведомстве. Многоквартирный дом состоит из трех секций и имеет двенадцать этажей. В первом подъезде встроили нежилое помещение, там разместится продовольственный магазин.

На прилегающей территории оборудована парковка на 113 мест, также построены зона для отдыха со скамейками, площадки для воркаута и волейбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что регион является лидером по строительству школ и детсадов.