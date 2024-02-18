В рамках пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на ВДНХ Московская область в лице губернатора Андрея Воробьева была награждена в номинации «Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона отметил, что в Московской области — сильная педагогическая команда, которая ни раз была отмечена престижными наградами. Так, руководитель Гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе в 2021 году признана лучшим директором образовательного учреждения России, преподаватель истории из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов в 2022-м стал учителем года, а Дарья Глебова из Дмитровского городского округа в 2023-м лучшим воспитателем страны.

«Очень приятно, что сегодня была отмечена роль и вклад Московской области в развитии системы образования Российской Федерации. Каждый воспитатель, педагог, тренер-наставник, директор школы, министерство образования, правительство региона вкладывают много усилий в то, чтобы у наших детей были все возможности для получения качественного образования», — отметила Майя Майсурадзе.

Примечательно, что для привлечения квалифицированных кадров в сферу образования в Подмосковье действуют меры поддержи. Это программы «Социальная ипотека» (предоставление квартир на льготных условиях), «Земский учитель» (подъемные 1 млн рублей при переезде в сёла и малые города), пособия для молодых специалистов. С 2024 года педагоги могут получить компенсацию за аренду жилья (20 тыс. рублей в месяц). А школы 14 городских округов, примыкающих к Москве — грант (80 тыс. рублей за каждого привлеченного учителя).

Важное направление развития образования в Подмосковье — подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. По программе «Профессионалитет» в регионе занимаются уже 75 тыс. студентов, каждый год выпускается 20 тыс. человек, 85% сразу трудоустраиваются по специальности.

Колледжи заключают договоры с работодателями, чтобы ребята могли проходить практику на производстве. В регионе 37 среднеспециальных учреждений.