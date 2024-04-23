Жилой дом в подмосковном ЖК «Атлантис» ввели в эксплуатацию

Министерство жилищной политикой Московской области выдало застройщику ООО СЗ «СервисВертикаль» разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в жилом комплексе «Атлантис» на территории городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый корпус представляет собой десятиэтажный жилой дом, рассчитанный на 360 квартир, со встроенными коммерческими помещениями на первом этаже, подземным паркингом и индивидуальными кладовыми для жильцов. Квартиры выполнены в свободной планировке от студий до трехкомнатных.

Примечательно, что на территории комплекса предусмотрено строительство детского сада на 120 мест. Рядом с ЖК находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы, пять детских садов, гимназия, детские и взрослые поликлиники. Также вокруг новостройки много зеленых зон: бульвары, скверы, Мытищинский ПКиО, Пироговский лесопарк.

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