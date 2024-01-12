Житель ЯНАО стал «заложником» леса, рискуя замерзнуть насмерть

Ямалец решил покорить степи и леса на снегоходе в Яр-Сале, однако заблудился и поставил свою жизнь под угрозу. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент гражданской защиты по региону.

Мужчина отправился кататься на снегоходе, однако не смог вернуться домой. Его транспорт сломался в 10 километрах от Яр-Сале, о чем информация поступила диспетчеру ЕДДС. Были вызваны спасатели, которые поехали на поиски ямальца в стужу.

Поиски велись ночью. Несмотря на погодные условия и плохую видимость замерзающего мужчину нашли и доставили в Яр-Сале.

Отмечается, что любитель катаний на снегоходе не пострадал, хотя и имел риски серьезно замерзнуть. От помощи медиков он отказался.

Напомним, что на зимниках часто ломаются автомобили и отказывают снегоходы. Только недавно в ямальские спасатели проводили эвакуацию водителей и пассажиров из опасных холодных местностей.

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