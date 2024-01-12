Опрос: каждый второй россиянин будет отмечать старый Новый год с коллегами

Почти половина респондентов намерена отмечать старый Новый год, который намечен на 14 января. Результаты опроса публикует RT со ссылкой на известный сервис по поиску работы.

Праздновать прошедший год в январе намерены 45% опрошенных россиян. У них также уточнили, где именно они намерены проводить вечер. Оказалось, что многие предпочли рабочий коллектив семье: все 45% хотят пойти с коллегами в кафе либо отметить праздник в офисе. Лишь 10% проведут официальные корпоративы.

Однако многие трудящиеся хотят использовать для праздника 12 января, так как пятница более удобный день, чем воскресенье.

Некоторые не воспринимают старый Новый год за праздник. Однако 64% опрошенных заявили, что это помогает продлить новогоднее настроение и зарядиться энергией. 56% назвали плюсом, что корпоративы на этот день позволяют им пообщаться с коллегами вне работы. Более 40% рады, что праздник помогает отвлечься от рабочих задач. Чуть больше 20% видят в мероприятии повод привыкнуть к коллективу после праздников и немного продлить себе каникулы.

Ранее сообщалось, что шпажисты, сбежавшие в США, намерены выступить на Олимпиаде несмотря на проблемы в России.