Житель Калининграда проголосовала на выборах и выиграла квартиру

Сестра-хозяйка калининградского тубдиспансера Наталья Собенина запомнит 16 марта надолго. Женщина приняла участие в организованной для избирателей Балтийским деловым клубом викторине и стала обладательницей ключей от новенькой однокомнатной квартиры.

Как сообщает РИА Новости, приятным дополнительным бонусом к вместительной «однушке» в новом ЖК в Калининграде идут «белый ключ» и все остальные налоги, обязанность за уплату которых взял на себя клуб.

«Эмоции женщины описать трудно, она все еще не может поверить, что это происходит с ней наяву…. Всего в дни голосования будет разыграно 3 квартиры, 3 машины и еще 2024 ценных приза. Для участия в розыгрыше нужно получить специальный флаер у волонтеров на своем избирательном участке», — говорится в сообщении.

По данным областного избиркома, явка избирателей в Калининградской области по результатам первого дня голосования на президентских выборах в стране составила 29,14% человек.

15-17 марта в России проходят выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства борются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с супругой и сыновьями пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.