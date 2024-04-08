Житель оренбургского села Тоцкого спас из зоны паводков 30 человек

Павел Ламбин из села Тоцкого Оренбургской области смог вывести три десятка человек из зоны подтоплений за два дня. О своей помощи ближним мужчина рассказал в беседе с RT .

Ламбин занялся активной помощью людям в местах Оренбуржья, где вода начинает активно прибывать. Он не только занимается эвакуацией жителей, но и помогает им вывозить вещи и привозить необходимое в места временного размещения. Также мужчина выключает электричество в затопленных домах. Благодаря ему нагрузка на спасателей немного снижается, ведь сотрудники МЧС работают сутками.

«По-другому не могло быть. Я тут родился, это моя родина, мои односельчане», — отметил собеседник канала.

Напомним, что река Урал вышла за пределы дамбы 5 апреля. Вода активно стала заполонять населенные пункты, начав с Орска. В воде оказались свыше 6000 домов, подтоплены 10,1 тысяча. Есть пострадавшие и погибшие. Люди эвакуируются самостоятельно, также им помогают сотрудники экстренных служб. Такое буйство стихии стало беспрецедентным за всю историю существования области и Орска.

Ранее жительница Орска рассказала, как люди объединяются в борьбе с паводком и его последствиями.