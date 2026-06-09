Житель Солнечногорска нашел на своем участке окаменелость древнего моллюска возрастом миллионы лет

Во время рытья колодца на участке в Подмосковье местный житель обнаружил необычный предмет, который сначала принял за гильзу времен Великой Отечественной войны. Однако, присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что находка сделана не из металла, а из камня очень странной формы, внутри которого виднелось ровное отверстие, передает портал REGIONS .

Как позже выяснилось, найденный объект оказался окаменелостью белемнита — древнего головоногого моллюска, внешне напоминавшего современного кальмара. Эти существа обитали в океанах десятки миллионов лет назад и были широко распространены на планете.

Сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев пояснил, что в руки жителю Солнечногорска попал так называемый ростр — внутренний скелет вымершего головоногого. По словам ученого, такие находки действительно встречаются в Подмосковье, особенно в местах, где на поверхность выходят юрские глины.

Специалисты отмечают, что для музейных коллекций подобные образцы не представляют большой редкости, поскольку белемниты в древности были повсеместно распространены. Тем не менее для частного собрания эта окаменелость может стать интересным экспонатом и живым напоминанием о том, что миллионы лет назад на месте современного Солнечногорска плескалось море.