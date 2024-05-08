Жителей Химок предупредили о временном изменении схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта на 9 Мая

Завтра в связи с празднованием 9 Мая в подмосковных Химках с 9:00 до 15:00 будет временно перекрыто движение транспорта на проспекте Мира в районе домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улице Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с этим изменятся схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов: № 4 «ТЦ МЕГА (Ашан) — ул. Павлова»; № 10 «ул. Мичурина — ТЦ МЕГА (Ашан)»; № 342 «Химки (ул. Павлова) — Москва (м. Речной вокзал)» и № 971к «Химки (ЖК» Мишино») — Москва (м. Сходненская)», они будут передвигаться по улицам Гоголя, Березовая Аллея, а после — по улице Бурденко в прямом и обратном направлении.

Автобусные маршруты № 14 «ст. Химки — Ивакино» и № 20 м «МЦД Химки — Улица Германа Титова» в этот период будут курсировать по улице Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому проспекту, улицам Чкалова, Бурденко и Березовая Аллея в обратном направлении. Троллейбусные маршруты — № 1» ул. Дружбы — стадион Родина» и № 203 «Химки (стадион «Родина») — Москва (м. Планерная)» — до остановочного пункта «Улица Первомайская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.