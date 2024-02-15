Жителей и гостей Подмосковья пригласили на лыжный уикенд
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В эту субботу в парке Малевича Одинцовского округа пройдет лыжная гонка «Лыжня Малевича», принять участие в ней можно бесплатно. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Каждый участник на финише получит медаль за преодоление дистанции. Для всех участников будет установлен отапливаемый шатер для возможности переодеться, а после финиша всех ждет горячий чай с сушками», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что лыжные трассы в парке подойдут и для любителей, и для детей начинающего уровня подготовки. Жители и гости территории смогут также взять лыжи напрокат в павильоне главного входа в парк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.