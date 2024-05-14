Жителей и гостей Подмосковья пригласили на выводку быков-производителей, которая состоится завтра на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в городском округе Подольск. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.