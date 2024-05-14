Жителей и гостей Подмосковья пригласили на выводку быков
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Жителей и гостей Подмосковья пригласили на выводку быков-производителей, которая состоится завтра на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в городском округе Подольск. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На выводке будут продемонстрированы более 20 быков-производителей 10 пород отечественной и зарубежной селекции, представители редких пород, таких как ярославская, холмогорская, черно-пестрая, костромская и якутская», — отметили в сообщении.
На мероприятии будут присутствовать руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и КФХ, профильных научных организаций, а также студенты профильных ВУЗов. Отметим, что в составе «ГЦВ» находятся 26 ведущих региональных племенных предприятий. Холдинг обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.