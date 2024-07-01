Жителей Королева предупредили о плановых отключениях электричества в среду

В среду, 3 июля, в подмосковном Королеве будет производиться временное отключение электроэнергии, это связано с плановыми работами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, отключения электричества произведут в микрорайоне Валентиновка на улицах Спартаковская, Гоголя, Толстого, Грина, Полевая, Некрасова, Чернышевского, Звездная.

Местным жителям напомнили, что по вопросам электроснабжения можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу «МСК Энерго» — 8-495-515-34-87 и в ЕДС — 8-495-512-00-11 и 8-499-929-99-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют провести масштабную модернизацию системы электроснабжения.