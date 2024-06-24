Губернатор Воробьев: модернизация системы электроснабжения улучшит качество жизни более миллиона жителей Подмосковья

В Подмосковье планируют провести модернизацию системы электроснабжения, более качественные услуги жилищно-коммунального хозяйства после этого смогут получать более 1,5 миллиона местных жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил эту тему с членами регионального правительства, руководителями электросетевых компаний и главами округов.

«Мособлэнерго» и «Россети» принимают активное участие в программе, принятой на федеральном уровне, и запланированные мероприятия позволят не только модернизировать систему, но и предусмотреть страховочные резервные мощности, прежде всего, за счет передвижных станций. Это касается и блочно-модульных котельных, которые мы также дополнительно размещаем. Наиболее заметные мероприятия, связанные с модернизацией, предусмотрены в Чехове. Но и другие территории, такие как Солнечногорск, Раменский, Подольск, нуждаются в особом внимании и совершенствовании системы электроснабжения», — сказал губернатор.

Система электроснабжения в регионе является крупнейшей в России, здесь расположены более 500 питающих центров с высшим напряжением 35-220 кВ, около 48 тысяч трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и линии электропередачи протяженностью свыше 150 тысяч километров. В рамках работ по модернизации планируется построить питающие центры в Чехове, Дементьево (Раменский округ), Данилово (Домодедово), Одинцовском округе. Кроме того, в планах — ввести Каширскую ГРЭС мощностью 900 МВт, Ватутинскую ТЭЦ и энергоблоки на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что мероприятия исключат риски прохождения отопительного сезона.

«Россети Московский регион» в 2024 году выделили около 10,5 миллиарда рублей на реализацию ремонтной программы, еще более 31 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию инвестиционной программы — реконструкцию и строительство ТП, воздушных, кабельных линий электропередачи.

Глава «Мособлэнерго» Владимир Бойко сообщил, что в программу повышения надежности электроснабжения в этом году вошли 33 округа, на эти цели выделили более 620 миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.