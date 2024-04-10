Стоит ли жителям Москвы и Подмосковья ожидать раннее лето, рассказал метеоролог Леус

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жители Москвы и Подмосковья ощущают приход лета обычно в конце мая, примерно 26 числа. В этом году лето настанет буквально на два дня раньше, сообщает ridus.ru .

«В среднем начало климатического лета в Москве приходится на 26 мая, начиная с этого дня средняя температура воздуха в столице становится выше отметки +15 °С. Можно предположить, что в этом году оно начнётся на два-три дня раньше», — рассказал Михаил Леус.

Эксперт не отрицает, что сейчас в Москве и Подмосковье очень тепло. Однако обращает внимание, что пока прошла только первая неделя апреля. Во-первых, нет гарантии, что тепло сохранится даже до конца нынешнего месяца. Во-вторых, жаркая погода в апреле никак не может быть связана с таким же ранним началом лета.

«У нас от апреля, слава богу, только первая декада прошла, и во второй и третьей декаде месяца мы будем говорить, что этот апрель холодный. К тому же какой-то выделяющийся месяц сам по себе не обещает ни холодного, ни тёплого мая, ни жаркого, ни прохладного июня», — сказал Леус «Ридусу».

В апреле в столице и Московской области температура воздуха иногда повышалась до +21 °С, что бывает крайне редко в регионе в середине весны. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что пришедшие горячие воздушные массы из Северной Африки усилили прогрев воздуха. Дополнительным фактором выступило весеннее потепление. Эксперт предупредил, что рассчитывать на теплый апрель не стоит. Скоро температура вернется к привычным для этого периода температурам.

Ранее мы сообщали, что более половины месячной нормы осадков выпало в некоторых округах Подмосковья.