Жителей Подмосковья предупредили о грозе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидается характерная для мая погода.