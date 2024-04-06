Вильфанд: в большинстве регионов страны ожидается майская погода

В большей части российских регионов ожидается повышение средней температуры воздуха до майских значений. Потепление ожидается уже в течение ближайших нескольких дней, заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Эксперт сообщил о том, что ожидается превышение климатической нормы температурой воздуха на 2-6 градусов. По словам Вильфанда, начиная со следующей недели, температура в более чем 30 регионов страны приблизится к майским отметкам.

Вильфанд также подчеркнул, что в Ростовской и Астраханской областях, а также Приволжском федеральном округе температура градуса поднимется на 2-4 градуса выше нормы. Он добавил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Иркутской областях ожидается повышение до 5 градусов выше нормальных значений.