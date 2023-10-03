Жителей Подмосковья предупредили о «настоящих заморозках» с субботы

С субботы в Московском регионе прогнозируются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Предстоящие заморозки будут повсеместными, а не фрагментарными, как это было ранее, подчеркнул синоптик. Его слова приводит ТАСС.

«В ночь на субботу, воскресенье, понедельник будут заморозки до минус одного-двух градусов, и они будут другими, настоящими уже. <…> они затронут и столицу, и область», — сказал он.

Днем в выходные в столичном регионе будет холодно, добавил синоптик. Температура воздуха составит от четырех до девяти градусов тепла, что ниже климатической нормы.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в столичном регионе может выпасть первый снег.