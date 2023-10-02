Метеоролог Ильин назвал сроки выпадения первого снега в Московском регионе

По словам метеоролога Александра Ильина, первый снег в Московском регионе может выпасть уже 7 октября. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что на этой неделе также продолжится теплая погода, воздух прогреется до +20 С в среду, тем не менее в четверг вновь похолодает.

По мнению синоптика, к выходным ожидается максимум +9 С днем, а ночью температура опустится до нуля.

Он отметил, что не исключено, что в Подмосковье будет снег с дождем.