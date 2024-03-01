Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с соцопросами

Мошенники могут предлагать жителям Подмосковья принять участие в предвыборном опросе, за прохождение которого им якобы предоставят вознаграждение. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новой схеме обмана пользователю поступает предложение пройти соцопрос. Для этого требуется скачать мобильное приложение и ответить на несколько вопросов. После завершения опроса мошенники просят ввести данные банковской карты для получения вознаграждения», — говорится в сообщении.

В ходе прохождения опроса у пользователя запрашивают доступ к контактным данным и СМС, что грозит потерей денежных средств. В областном Мингосуправления призвали граждан пользоваться только проверенными интернет-ресурсами, не соглашаться на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц, проверять любую информацию и не совершать неизвестных банковских операций, чтобы не попасться на уловки мошенников. Памятка по цифровой безопасности доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.