Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками

«Злоумышленники звонят человеку и сообщают, что ему должны доставить посылку из-за рубежа. При этом получателю нужно оплатить таможенный сбор. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки. Для этого преступники просят назвать код из СМС, который нужен для оформления официального отказа в базах почты», — говорится сообщении.