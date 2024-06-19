Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они представляются сотрудниками «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или аккаунту «Госуслуг». Об этом сообщают Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Злоумышленники звонят человеку и сообщают, что ему должны доставить посылку из-за рубежа. При этом получателю нужно оплатить таможенный сбор. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки. Для этого преступники просят назвать код из СМС, который нужен для оформления официального отказа в базах почты», — говорится сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такую информацию нельзя сообщать по телефону, потому что так злоумышленники могут похитить денежные средства и получат доступ к персональным данным жертвы. Жителей региона призвали сбрасывать все подозрительные звонки и не выполнять требования таких собеседников. Повысить свой уровень цифровой грамотности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.