Жителей Подмосковья предупредили о возможной грозе в среду

Сегодня в Подмосковье возможны кратковременные дожди и гроза, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова синоптика приводит ТАСС .

Резкое ухудшение погоды ожидается во второй половине дня, вероятность грозы составляет восемьдесят процентов, отметил метеоролог.

При грозе в Московской области прогнозируется порывистый ветер, добавил Евгений Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что сегодня в столичном регионе ожидается до тридцати градусов тепла.