Жителей Подмосковья предупредили о возможной грозе в среду
Синоптик Тишковец предупредил о возможной грозе в Подмосковье в среду
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Сегодня в Подмосковье возможны кратковременные дожди и гроза, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова синоптика приводит ТАСС.
Резкое ухудшение погоды ожидается во второй половине дня, вероятность грозы составляет восемьдесят процентов, отметил метеоролог.
При грозе в Московской области прогнозируется порывистый ветер, добавил Евгений Тишковец.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что сегодня в столичном регионе ожидается до тридцати градусов тепла.