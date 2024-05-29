Жара до 30 градусов ожидается в среду в Москве и в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати восьми до тридцати градусов.

По данным синоптиков, будет практически безветренно. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке завершится досрочно.