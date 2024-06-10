Жителей Подмосковья предупредили об изменениях в графике работы почтовых отделений в День России

Общество

Фото: [Татьяна Коробейник]

Все отделения Почты России, кроме круглосуточных, не будут работать в эту среду в связи с тем, что в этот день отмечается государственный праздник День России. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Круглосуточные отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Накануне праздника почтовые отделения закончат работу на час раньше, в четверг — продолжат работать в обычном режиме. В выходной день почтальоны также не будут разносить письма и периодические печатные издания, добавили в ведомстве. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, который был согласован с региональными отделениями Социального фонда России. Узнать актуальное расписание работы отделения можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области