Жителей Подмосковья приглашают поддержать регионального производителя на Национальном конкурсе

Жителей Московской области призывают поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» из городского округа Волоколамск, которое принимает участие в Национальном органическом конкурсе в номинации «Народный органический бренд». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов отметил, что номинация «Народный органический бренд» представлена 23 производителями из 19 субъектов России. Важно поддержать нашего подмосковного представителя — это органическое многопрофильное фермерское хозяйство, которое разводит крупный рогатый скот, производит экологически чистое молоко, а также выращивает зерновые, семечковые, бахчевые и косточковые культуры, а также овощи.

Отмечается, что в рамках развития агротуризма «Шульгино» предлагает посетителям проживание в эко-поселке, рыбалку на свежем воздухе и экскурсии. Гости и жители региона могут попробовать натуральное фермерское молоко, яйца, мясные деликатесы и сезонные овощи и фрукты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.