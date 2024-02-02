Жителей Подмосковья пригласили посетить фотовыставку «Ветер в гриве»

«С развитием технологий конный транспорт заменили автомобили и самолеты, но грация лошадей, их сила и любовь к свободе по сей день вдохновляют и восхищают ценителей прекрасного. Уверены, что экспозиция «Ветер в гриве» найдет отклик в сердце каждого и сделает предстоящий полет из Шереметьево еще более приятным», — отметила Захаренкова.