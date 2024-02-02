Жителей Подмосковья пригласили посетить фотовыставку «Ветер в гриве»
Фото: [Пресс-служба Шереметьево]
Жители Московской области смогут посетить экспозицию высокохудожественной фотографии Александра Забегина «Ветер в гриве», которую представил Международный аэропорт Шереметьево при поддержке Федерации конного спорта России (ФКСР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Работы фотографа посвящены лошадям, снимки сделаны в разное время года и в разных странах мира. В открытии выставки приняли участие Советник президента ФКСР Максим Кретов, член Президентского совета ФКСР Екатерина Забегина, Директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова и автор работ.
«С развитием технологий конный транспорт заменили автомобили и самолеты, но грация лошадей, их сила и любовь к свободе по сей день вдохновляют и восхищают ценителей прекрасного. Уверены, что экспозиция «Ветер в гриве» найдет отклик в сердце каждого и сделает предстоящий полет из Шереметьево еще более приятным», — отметила Захаренкова.
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