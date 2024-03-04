Жителей Подмосковья пригласили принять участие в опросах, касающихся дорог и транспорта

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пригласило местных жителей принять участие в трех опросах, запущенных на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Они касаются тематики платных дорог, безопасности движения на дорогах и во дворах, а также безбилетного проезда. Отдать свой голос можно здесь.

«Важно мнение каждого участника. Принять участие в опросах можно до 11 марта», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.