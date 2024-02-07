Жителей Подмосковья пригласили провести выходные на фудмаркете

Жители Подмосковья в эти выходные смогут принять участие в развлекательных мероприятиях и дегустации от фермерского рынка в истринской «Гастровилле». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Гастровилла» представляет собой фудмаркет площадью более 4,7 тысячи квадратных метров, который рассчитан более чем на 300 посадочных мест.

«На территории фудмаркета работают лавки с натуральной фермерской продукцией, гастромаркет, рестораны, кофейни и пекарни, а также точки продаж непродовольственных товаров. Такой формат торговли востребован как у жителей и гостей Истры, так и у рестораторов, которые хотят развивать бизнес посредством такой площадки» — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

В ведомстве уточнили, что в субботу для гостей проведут мастер-класс по приготовлению пиццы, зарегистрироваться для участия можно здесь. Кроме того, в этот день можно будет продегустировать изделия от фермерских и крестьянских хозяйств — молочные продукты, различные сыры и мясные деликатесы. В воскресенье пройдет дегустация медовика от корнера BeesQuit.

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