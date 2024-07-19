Жителей Подмосковья призвали быть осторожными на дорогах во время дождя

В пятницу в Подмосковье ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 11 метров в секунду, поэтому участникам дорожного движения важно быть предельно осторожными. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве в условиях непогоды советуют исключить поездки на мото, велотранспорте, а также самокатах. При переходе дороги важно не закрывать себе обзор зонтиками и убедиться, что все автомобилисты видят вас и пропускают. За рулем важно строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

«Будьте аккуратны при парковке, смотрите в зеркала и оценивайте дорожную ситуацию. В черте города и в местах притяжения пешеходов снижайте скорость до минимума. На мокрой дороге могут возникнуть заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, перед лужей тормоз нужно отпустить», — добавили в сообщении.

При возникновении опасных дорожных происшествий жителям советуют звонить на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.