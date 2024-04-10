Жителей Подмосковья призвали быть внимательными при переходе дороги

Пешеходам важно соблюдать правила перехода проезжей части, чтобы минимизировать вероятность ДТП на переходах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с потеплением число транспорта растет, поэтому пешеходам нужно быть предельно внимательными не только на переходах, но и во дворах: не опускайте голову вниз, смотрите на водителя и его действия, чтобы быть уверенным, что он вас видит и остановился пропустить. <…> обязательно дождитесь остановки всех автомобилей и после переходите дорогу», — говорится в сообщении.

В исключительном случае пешеходы могут перебежать оживленную автомагистраль, однако, для этого стоит включить фонарик и посветить им в сторону движения транспорта. Однако лучше всего в этой ситуации позвонить в 112, чтобы специалисты помогли перейти в безопасное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.