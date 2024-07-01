Жителей Ростова-на-Дону возмутил детский конкурс красоты из-за откровенного наряда моделей

В модельном шоу принимали участие девочки от 4 до 15 лет. Зрители и пользователи соцсетей обвинили организатором в том, что наряд подростков был слишком откровенным.

Компания «Имидж Элит» рассказала каналу, что конкурс в таком формате проводится уже 28 лет, а с родителями девочек были подписаны соглашения.

Тем не менее, местная прокуратура проведет проверку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье впервые прошел выпускной бал в исторической усадьбе «Горенки» в Балашихе.