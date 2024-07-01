Жителей Ростова-на-Дону возмутил детский конкурс красоты из-за откровенного наряда моделей
Фото: [t.me/shot_shot]
Жители Ростова-на-Дону возмутились конкурсом «Детская супермодель России» из-за откровенного дефиле школьниц в купальниках, сообщает телеграм-канал SHOT.
В модельном шоу принимали участие девочки от 4 до 15 лет. Зрители и пользователи соцсетей обвинили организатором в том, что наряд подростков был слишком откровенным.
Компания «Имидж Элит» рассказала каналу, что конкурс в таком формате проводится уже 28 лет, а с родителями девочек были подписаны соглашения.
Тем не менее, местная прокуратура проведет проверку.
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