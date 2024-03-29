Жителей трех округов Московской области подключили к высокоскоростному интернету
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МегаФон построил новые оптоволоконные линии и установил оборудование на базовых станциях, что расширило емкость сети, а также позволило увеличить ее пропускную способность в Подмосковье до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки на сеть. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Специалисты установили пять новых оптоволоконных линий протяженностью 50 километров, а также маршрутизаторы, распределяющие трафик между находящимися поблизости базовыми станциями. Это позволило увеличить максимальную скорость интернета для абонентов городских округов Шатура, Ступино, Раменский до 585 Мбит/с.
«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за постоянно увеличивающегося количества жителей, поэтому решили заранее избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня здесь проживают более 1,2 миллиона человек, а с наступлением дачного сезона их число вырастет в разы. К лету мы планируем провести аналогичную работу и в других частях Подмосковья», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.