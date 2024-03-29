Жителей трех округов Московской области подключили к высокоскоростному интернету

«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за постоянно увеличивающегося количества жителей, поэтому решили заранее избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня здесь проживают более 1,2 миллиона человек, а с наступлением дачного сезона их число вырастет в разы. К лету мы планируем провести аналогичную работу и в других частях Подмосковья», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.