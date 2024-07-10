Жители Домодедово собрали гумпомощь для полевого госпиталя в зоне СВО

Жители города Домодедово собрали гуманитарную помощь для полевого госпиталя в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В посылку вошли предметы личной гигиены для бойцов, постельное белье, лекарство и стоматологическое кресло.

Как отметил президент Фонда возрождения патриотизма «Мир» Сергей Гусаров, стоматологическое кресло будет доставлено в полевой госпиталь под Луганском, данное оборудование там очень ждут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне появился реабилитационный центр для участников СВО.