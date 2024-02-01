Жители и гости Королева смогут посетить традиционный фермерский фестиваль

С пятницы по воскресенье на этой и следующей неделе в Королеве на пешеходной зоне по улице Октябрьская пройдет «Королевский фермерский фестиваль», где посетители смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.