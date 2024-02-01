Жители и гости Королева смогут посетить традиционный фермерский фестиваль
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С пятницы по воскресенье на этой и следующей неделе в Королеве на пешеходной зоне по улице Октябрьская пройдет «Королевский фермерский фестиваль», где посетители смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках фестиваля жители и гости Королева смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи. На торговой площадке представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, меда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Всего в рамках фестиваля для посетителей будут работать 10 торговых домиков. Помимо этого, для детей и взрослых проведут мастер-классы по изготовлению пряников и деревянных игрушек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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