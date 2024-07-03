Жители и гости Подмосковья могут найти мероприятия для посещения на портале «Дома культуры»

Жители и гости Подмосковья, которые ищут мероприятия для проведения досуга, могут воспользоваться онлайн-порталом «Дома культуры» . Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наш портал стал настоящим проводником для жителей Подмосковья, предоставляя доступ к самым актуальным и интересным событиям региона. На портале любой желающий может найти множество интересных культурных событий по разным тематикам Подмосковья», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

На портале можно подобрать концерт, выставку, мастер-класс и другие события от всех культурных учреждений региона. Помимо этого, записаться на кружки и найти мероприятия можно в мобильном приложении «Мое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.