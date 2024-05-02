Жители и гости Подмосковья смогут приобрести куличи на Истринской сыроварне

«Можно приобрести кулич «Пасхальный» творожный с изюмом, а также «Праздничный» сдобный с цукатами и шоколадом. Как и вся выпечка в Подмосковье, они готовятся только из натуральных ингредиентов, произведенных на фермах», — говорится в сообщении.