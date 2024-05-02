Жители и гости Подмосковья смогут приобрести куличи на Истринской сыроварне
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Жители и гости Подмосковья могут приобрести куличи, которые были приготовлены на Истринской сыроварне, которая расположена в деревне Дубровское. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Можно приобрести кулич «Пасхальный» творожный с изюмом, а также «Праздничный» сдобный с цукатами и шоколадом. Как и вся выпечка в Подмосковье, они готовятся только из натуральных ингредиентов, произведенных на фермах», — говорится в сообщении.
В праздничные дни на сыроварне также подготовят детские мероприятия. Они смогут покататься на лошадях, а также посетить обзорные экскурсии по сыроварне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.