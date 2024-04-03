Жители и гости Подмосковья стали чаще оплачивать проезд в автобусах Мострансавто картами «Мир»

Жители и гости Подмосковья стали чаще оплачивать проезд в автобусах АО «Мострансавто» картами национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что с 2022 года доля операций по этим картам выросла почти вдвое, что позволило им обогнать карты Visa и Mastercard. Наибольшее число поездок по картам «Мир» совершили пассажиры маршрутов № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» и № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)». Лидером по числу таких поездок стал МАП № 10 г. Королев.

За последние три года в регионе также увеличилось общее число поездок, оплаченных банковскими картами. В марте 2022 года пими оплатили 8,3 миллиона поездок, в марте 2024 года — 12 миллионов. На данный момент на банковские карты приходится 57% от всех коммерческих трансакций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.