Жители Кузбасса раскритиковали крест на главной новогодней елке в городе

В городе Таштагол Кемеровской области на центральной новогодней елке установили нестандартное навершие — четырехконечную звезду, внешний вид которой вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях. Фотографию главного символа предстоящих праздников опубликовали в Сети. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Новая Шория».

Публикация привлекла внимание подписчиков, один из которых напрямую обратился к городской администрации с вопросом о необычном украшении.

«Хотел узнать, что это за крест на новогодней елке? Где звезда? Как всегда это принято», — заявил он.

Внешний вид конструкции, напоминающий некоторым пользователям крест, а не традиционную пятиконечную звезду, стал поводом для дискуссии о символике новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что в кузбасском городе исправили главную елку после сравнений с «туалетным ершиком».