Власти кузбасского города отчитались о восстановлении новогодней ели после критики в соцсетях

В администрации города Березовский сообщили о завершении работ по приведению в порядок главной новогодней ели, внешний вид которой ранее вызвал волну насмешек и критики со стороны местных жителей в социальных сетях, передает Kemerovo news.

Как уточнили в мэрии, проблемы с хвойными деревьями начались еще на этапе подготовки к праздникам. По информации издания «Подъем», изначально для установки на площади было доставлено две ели. Одно дерево не выдержало порывов ветра и упало, а второе получило повреждения в процессе транспортировки.

Именно его вид с частично обломанными ветвями и был запечатлен пользователями. Горожане активно делились фотографиями «плешивого» дерева, сравнивая его с «туалетным ершиком» и удивляясь, как можно было выбрать такой экземпляр, окруженный богатой тайгой.

В администрации подтвердили, что при транспортировке дерево действительно пострадало. Однако, по их заверению, на данный момент специалисты полностью восстановили новогодний символ, придав ему презентабельный вид. Работы по украшению площади и праздничному оформлению продолжаются.

