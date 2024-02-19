Жители Московской области оформили потребительские кредиты на сумму более триллиона рублей в прошлом году

В 2023 году жители Подмосковья оформили потребительские кредиты на сумму 1,4 триллиона рублей, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области со ссылкой на информацию Банка России.

«В декабре 2023 года российские банки предоставили заемщикам в Московской области потребительских кредитов на сумму 122,4 миллиарда рублей, что на 13,2% больше значения декабря 2022 года. Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в Московской области по всем срокам увеличились на 1,6 п. п. до 19,1%», — уточнили в сообщении.

При этом в общей сложности банковский портфель таких кредитов, выданных в Подмосковье, в декабре прошлого года снизился на 27,4 миллиарда рублей — до 1,2 трлн рублей в сравнении с ноябрем. Помимо этого, в конце 2023 года в регионе выдали автокредиты на сумму 11,7 миллиарда рублей, что выше предыдущего месяца на 2,5%. По состоянию на 1 октября 2023 года в регионе были реструктуризированы потребительские кредиты на 48,5 миллиарда рублей, что составляет 4,1% от общего объема задолженности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.