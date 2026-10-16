Жители Московской области смогут посетить третий день парфюмерно-косметической выставки InterCHARM
Жители Московской области смогут посетить третий день выставки InterCHARM
Фото: [t.me/intercharm]
Жители Подмосковья смогут посетить третий день парфюмерно-косметической выставки InterCHARM, которая проходит в «Крокус Экспо», их ждут тысячи брендов, подарки, новые знакомства и встречи, которые реально влияют на бизнес и карьеру, и не только. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В пятниц, 16 октября, на площадке пройдут отраслевая конференция CleanCHARM «Бытовая химия Евразии», конференция «Парфюмерный мир», панельная дискуссия «От состава до полки: как формируется доверие к зубной пасте», второй день XXI Всероссийской конвенции салонов красоты, программа NailCHARM бизнес-стендап «Известные. Богатые. Модные», мастер-классы, презентации и активности и многое другое. Узнать подробности можно по ссылке.
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* Возрастное ограничение 6+