Жители Московской области смогут посетить третий день парфюмерно-косметической выставки InterCHARM

Жители Подмосковья смогут посетить третий день парфюмерно-косметической выставки InterCHARM, которая проходит в «Крокус Экспо», их ждут тысячи брендов, подарки, новые знакомства и встречи, которые реально влияют на бизнес и карьеру, и не только. Об этом сообщили организаторы мероприятия.