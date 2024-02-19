Жители Московской области смогут посмотреть онлайн-трансляцию «Игр Будущего»

В Казани стартуют первые в истории «Игры Будущего», жители Подмосковья могут присоединиться к онлайн-трансляции и поболеть за киберспортсменов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Церемония открытия состязаний пройдет в комплексе «Казань Экспо» в эту среду, матчи предварительной стадии состоятся уже 19 и 20 февраля. Ознакомиться с расписанием трансляций и присоединиться к просмотру турнира можно по ссылке.

В ведомстве отметили, что в первый день группового этапа состоится турнир по дисциплине YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + суперфинал), а также турнир по фиджитал-хоккею от Лиги Ставок. Международные соревнования будут проводиться по 21 инновационной дисциплине, каждая из которых олицетворяет концепцию «фиджитал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.